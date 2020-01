Adepto búlgaro assassinado por fãs do PAOK

Um adepto búlgaro, de 28 anos, foi assassinado por um grupo de 15 a 20 apoiantes do PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, após o dérbi de sábado com o Aris. Segundo a imprensa local, o homem apoiava os bulgáros do Botev Plovdiv, que tem ligações ao Aris, e por esse motivo foi espancado e atropelado.