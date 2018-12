Adepto do River Plate condenado a 28 meses de prisão com pena suspensa

Matías Sebastián Nicolás Firpo, único adepto do River Plate detido na sequência do ataque ao autocarro do rival Boca Juniors, na segunda mão da final da Taça Libertadores, foi esta quinta-feira condenado a 28 meses de prisão, com pena suspensa, assim como a obrigatoriedade de cumprir 180 horas de serviço comunitário.A decisão do tribunal argentino implica também a proibição da aproximação ao estádio do River Plate (Estádio Monumental de Núñez), menos ainda a entrada no mesmo, ou qualquer evento desportivo relacionado com o futebol, durante a duração da sentença.