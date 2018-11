Adepto do River Plate troca bilhete para Superclássico por um... emprego

O futebol é visto por muitos na Argentina como uma paixão que bate mais alto do que qualquer outra coisa, mas há quem tenha outras prioridades. É o caso de um jovem adepto do River Plate, de 24 anos, que decidiu trocar a chance de ver a segunda mão da final da Libertadores, diante do Boca Juniors, pela oportunidade de mudar a sua vida e garantir um emprego.De seu nome Matías Álvarez, este sócio dos millonarios decidiu recorrer a um conhecido fórum do clube para deixar uma proposta de venda de ingresso que, ao que parece, recebeu muitos interessados. "Tenho um bilhete para a Sívori alta para a grande final, mas na verdade tenho outras situações urgentes para resolver. Por isso troco o meu bilhete por um emprego num escritório ou numa empresa", podia ler-se no anúncio, que recebeu muitas respostas, várias delas com ofertas monetárias de realce.Ainda assim, Matías só quer mesmo ter trabalho. "Tem sido difícil encontrar um lugar para seguir carreira e há uns meses fiquei sem trabalho. Não procuro o dinheiro da revenda, até porque recebi centenas de mensagens e não me interessa. Deixa-me destruído não ir ao estádio, mas lamentavelmente tenho outras prioridades", referiu o fã do River, que terá uma semana para conseguir fazer a troca desejada, já que a partida mais esperada do ano está marcada para o próximo sábado.