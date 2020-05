Adepto que ganhou a lotaria e doou todo o dinheiro ao clube do coração morreu

Júlio era argentino e morreu aos 80 anos na última terça-feira. Era conhecido com 'El Loco' e a história que se segue explica porquê.





Hasta siempre Julio querido...Godoy Cruz te ama a vos, para SIEMPRE. Gracias @espinahdv pic.twitter.com/Ys59xxaw8l — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 12, 2020

Tinha 12 anos quando o avô morreu. Era o seu pilar, o familiar mais próximo e depois de o perder acabou por ir viver para as ruas de Mendonza. Vendia e por vezes comia o que encontrava no lixo, sem fazer planos a longo prazo. Até que um dos seus melhores amigos morreu atropelado...Júlio sofreu um ataque de nervos, mais uma vez perdia alguém que lhe era muito próximo. A única coisa que o acalmava era o seu amor pelo Godoy Cruz, clube de futebol local.Tinha 15 anos quando viu a sua sorte mudar. Júlio ganhou a lotaria e até foi receber o prémio escoltado pela polícia. Agora podia comprar uma casa, deixar de comer nos caixotes do lixo, dormir numa cama... Mas não quis nada disto. Júlio, 'El Loco', doou o prémio todo ao Godoy Cruz!Com a contribuição o clube acabou as obras no estádio, ergueu mais uma bancada e instalou um sistema de iluminação.Claro que Júlio, que depois da doação passou a ser conhecido como 'El Loco', ganhou o seu lugar na nova bancada e acompanhava a equipa em todas as deslocações. A dedicação e o amor ao clube valeram-lhe uma estátua em frente ao estádio que ajudou construir.'El Loco' morreu na última terça-feira. Tinha 80 anos.