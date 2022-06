Adeptos atiram bananas aos jogadores do CSKA Sofia e treinador bate com a porta

Alan Pardew, treinador inglês que já orientou clubes como o Newcastle ou o Crystal Palace, abandonou o comando técnico do CSKA Sofia ao fim de 34 dias depois de vários dos seus jogadores terem sido alvo de insultos racistas.De acordo com a 'Sky Sports', durante o encontro de dia 19 de maio frente ao Botev Plovdiv, um grupo de adeptos da formação búlgara dirigiu insultos racistas a quatro dos jogadores do clube, que chegaram a ser atingidos por bananas, algo que Pardew considerou "inaceitável"."Foi um privilégio para mim ter feito parte deste clube. Infelizmente, o meu tempo aqui acabou. Os acontecimentos antes e depois do jogo com o Botev não foram aceitáveis no meu ponto de vista, assim como do ponto de vista do meu assistente Alex Dyer e dos nossos jogadores", começou por explicar Pardew.E prosseguiu: "O pequeno grupo de adeptos organizados e racistas que tentaram sabotar o jogo não são aqueles que eu quero à frente da equipa", rematou o inglês, que enquanto jogador representou, de forma mais notável, Charlton e Barnet.