Adeptos do Ajax chamam "camisola do McDonalds" a novo equipamento: «Quem aprovou esta porcaria?»

O novo equipamento principal do Ajax para a temporada 2022/23 está a gerar polémica entre os adeptos, tudo porque apesar da frente da camisola apresentar um padrão muito semelhante às restantes épocas - mantendo sempre o clássico vermelho e branco -, as letras em tons dourados nas costas fazem lembrar, segundo alguns, as cores do... McDonalds."Quem é que aprovou esta porcaria destes detalhes dourados?" ou "há mesmo alguém que considere isto bonito?", são alguns dos comentários que se podem ler no anúncio do clube, onde também constam várias respostas com imagens em alusão ao símbolo da cadeia de fast food.