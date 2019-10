Adeptos do Ajax em Inglaterra 'fintam' castigo da UEFA

Os adeptos do Ajax não se conformam com o castigo imposto pela UEFA para o confronto com o Chelsea, a contar para a Liga dos Campeões, agendado para o próximo dia 5 de novembro. O órgão que superintende o futebol europeu decretou que a partida vai-se disputar sem a presença de adeptos holandeses nas bancadas de Stamford Bridge, conforme anunciou o Ajax em comunicado.





Mas os adeptos, já com a viagem e alojamento marcado para as Ilhas Britânicas, não se demoveram e tencionam comparecer ao Leyton Orient-Brighton, que decorre no mesmo dia da partida da Champions. A intenção é encontrar uma 'alternativa' à viagem programada e assistir a um jogo de futebol. Assim, Brisbane Road, casa do Leyton Orient, foi a escolha dos adeptos do Ajax, que poderão assim assistir à partida a contar para a Leasing.com Trophy, do escalão dos sub-21.O castigo da UEFA vem na sequência dos incidentes registados no Estádio da Luz, na época transata, no confronto da Champions frente ao Benfica, que motivou pena suspensa, entretanto confirmada após a deslocação a Valência em setembro último, palco de novos conflitos dos adeptos holandeses.