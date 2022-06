Adeptos do Boca Juniors detidos por gestos racistas e nazis no jogo com o Corinthians

Um dos torcedores do Boca Juniors detidos aqui na arena. Foram flagrados imitando gestos de macacos para a torcida do Corinthians. Três corintianos estão aqui prestando depoimento #trarenacor pic.twitter.com/BsXPKpy41q — Henrique Toth (@Henrique_Toth) June 29, 2022

Pelo menos dois adeptos do Boca Juniors foram detidos - e outros quatro identificados - na madrugada desta quarta-feira, por dirigirem gestos racistas e nazis na direção dos fãs do Corinthians de Vítor Pereira, durante o duelo entre as duas equipas válido pelos 'oitavos' da Libertadores, que terminou com um empate a zero Segundo explica o 'Globo Esporte', os adeptos em questão "imitaram macacos e fizeram gestos conotados com a ideologia nazi" durante a partida. De resto, a CONMEBOL já multou o Boca Juniors em cerca de 95 mil euros.Recorde-se que esta não é a primeira vez que adeptos do Boca são detidos por atos racistas: no primeiro jogo da Libertadores entre as duas equipas, disputado na Arena Corinthians, um argentino foi detido nas bancadas por razões similares, mas acabou libertado sob fiança.