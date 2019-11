Adeptos do Boca Juniors provocam rival River Plate com... máscaras de Gabigol

A rivalidade entre o Boca Juniors e o River Plate não tem limites. Antes da equipa xeneize entrar em campo para defrontar o Union Santa Fé, em jogo da 14.ª jornada do campeonato argentino de futebol, os adeptos do Boca aproveitaram para lembrar... ado rival frente ao Flamengo de Jorge Jesus na final da Libertadores.Como forma de provocação, alguns dos adeptos xeneizes apareceram nas imediações e no interior da Bombonera com máscaras de Gabigol, avançado dos rubro-negros, que apontou os dois golos do Flamengo já perto do final da partida.Atualmente, o Boca Juniors é líder do campeonato argentino, com 25 pontos, mais um que o River, que é quarto classificado.