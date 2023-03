Adeptos do Fenerbahçe vão poder assistir ao jogo frente ao Kayserispor

Os adeptos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, podem marcar presença na visita de sábado ao Kayserispor, na Liga turca, depois um tribunal administrativo de Kayseri ter suspendido a decisão inicial da Junta de segurança da região.

Na terça-feira, o órgão de segurança de Kayseri proibiu a presença de qualquer adepto do clube treinado por Jesus por causa dos protestos ocorridos na última jornada, no estádio do Fenerbahçe, em Istambul, em que foi pedida a demissão do governo, face aos mais de 45.000 mortos resultantes do sismo que afetou o sudeste do país.

O atual segundo classificado da Liga turca recorreu da decisão, acabando hoje um tribunal administrativo de Kayseri por suspender a proibição imposta pela Junta de segurança.

No sábado, na goleada em casa ao Konyaspor (4-0), os adeptos pediram, com cânticos, a demissão do governo liderado há 20 anos por Recep Tayyip Erdogan, criticando a falta de coordenação e a gestão ineficiente após os sismos no sul e centro da Turquia e norte e oeste da Síria.

Os protestos no jogo do Fenerbahçe foram seguidos no dia seguinte, no domingo, pelos adeptos do rival Besiktas, com milhares a entoarem as mesmas palavras "governo, demissão", num jogo em que atiraram milhares de brinquedos e peluches para o relvado, em homenagem às crianças vítimas do sismo.

Em resultado, alguns adeptos do Besiktas foram detidos e o líder do partido de ação nacionalista, aliado de Erdogan, pediu que os jogos se realizem sem adeptos, caso continuem os protestos.

O campeonato turco é liderado pelo Galatasaray, com 54 pontos, seguido do Fenerbahçe, com 48, e do Besiktas, com 40.