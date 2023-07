Adeptos do Vélez invadem centro de treinos e agridem jogadores: já há quem queira deixar o clube

Um grupo de adeptos do Vélez invadiu na madrugada desta segunda-feira o Villa Olímpica, centro de treinos do clube argentino, e 'apertaram' os jogadores de forma violenta, tendo mesmo "agredido verbal e fisicamente" os futebolistas após a derrota (1-0) com o Huracán, segundo dá conta a 'TyC Sports'.Para além dos insultos, os invasores deram pontapés nos carros e também pancadas e empurrões em alguns jovens jogadores do Vélez, que somou o quinto encontro consecutivo sem vencer.Na sequência deste episódio lamentável, vários jogadores já informaram a direção do clube de Buenos Aires de que pretendem sair o mais rápido possível, ainda de acordo com a 'TyC Sports'. Entre os atletas que pretendem deixar o 25.º classificado do campeonato argentino - e que está em risco de descer - encontram-se dois 'produtos' da formação: Gianluca Pestianni, jovem promessa de 17 anos, e Francisco Ortega, de 24.