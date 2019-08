Adeptos do Zenit mostram tarja racista após entrada de Malcom

Reforço mais sonante da época do Zenit São Petersburgo, Malcom estreou-se este sábado pela formação russa, mas a sua primeira partida pelo clube não foi propriamente para recordar. É que, para lá de não ter ido além de um empate caseiro diante do Krasnodar, o avançado brasileiro foi alvo de uma brutal tarja racista por parte dos seus próprios adeptos, exibida assim que o ex-Barcelona foi lançado a jogo.





"Obrigado à direção por se manter leal às nossas tradições", podia ler-se na tarja exibida pela claque do Zenit, que na prática recordam que faz parte da história do clube não ter jogadores negros. Uma 'tradição' que, segundo defendem, não é racista, mas apenas uma "forma de enfatizar a identidade do clube e nada mais".De notar que o Zenit tem no seu plantel outro jogador negro e brasileiro, o lateral-esquerdo Douglas Santos, um jogador que curiosamente fez um autogolo nessa partida.