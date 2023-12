Adeptos proibidos de verem jogo do Brasil com camisolas de clubes: criança até ficou... em cuecas

Alguns adeptos brasileiros foram, esta quinta-feira, barrados à entrada da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, por terem tentado entrar num jogo particular disputado pela seleção feminina com camisolas de clubes.Segundo o 'Globo Esporte', tudo aconteceu no encontro entre Brasil e Japão, que a canarinha acabaria por vencer por 4-3. Antes do apito inicial, apoiantes daquele país foram obrigados a tirar as camisolas que vestiam e outros a virar as mesmas do avesso. No caso de uma mãe e de uma criança, o caso até foi... mais grave."Troquei de roupa à frente de toda a gente, fiquei de sutiã", contou Beatriz à mesma fonte. O filho desta adepta acabou mesmo por ficar apenas... em cuecas.O incidente ficou resolvido momentos depois, com tudo a não passar de um mal entendido. Adeptos que entraram no estádio no decorrer do jogo já puderam fazê-lo com camisolas de clubes vestidas."A decisão de proibir a entrada de adeptos com camisolas de clubes não partiu da CBF [Confederação Brasileira de Futebol]. Inclusive, a CBF defende a manifestação dos adeptos com o uso dessas camisolas. A própria imprensa é testemunha que em todos os jogos da seleção brasileira, os adeptos vestem camisolas de equipas", justificou a CBF.