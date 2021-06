Edição limitada da camisola usada por Enzo Pérez na Libertadores esgota em menos de um dia

A Adidas, marca de equipamentos do River Plate, colocou à venda uma edição limitada da camisola de guarda-redes utilizada por Enzo Pérez a 20 de maio no jogo da Taça Libertadores frente ao Santa Fé, que os argentinos venceram por 2-1. E a loucura em torno da camisola é tão grande que a mesma esgotou em menos de 24 horas.





O antigo médio do Benfica, mesmo lesionado, jogou à baliza na sequência de um surto de Covid-19 que afetou o plantel do River e deixou o treinador Marcelo Gallardo sem guarda-redes de raiz disponíveis. Na altura, o stock de camisolas era limitado e as poucas unidades disponíveis foram sorteadas pela Adidas, mas o entusiasmo dos adeptos - não apenas do River - provocou uma forte procura e 'obrigou' a marca a colocar à venda mais exemplares da camisola verde fluorescente."A camisola de guarda-redes leva o número 24 e o apelido do jogador estampado nas costas. Faz parte de uma edição limitada para celebrar um dos feitos recentes mais emotivos da história do River", explica a Adidas, que equipa os 'Millonarios' de Buenos Aires desde 1982. Além da camisola de Enzo Pérez, a Adidas também colocou à venda uma camisola do River Plate com o onze inicial do jogo com o Santa Fé estampado nas costas e o slogan da marca 'Nada é impossível'.Refira-se que, no dia seguinte à partida, o próprio River Plate decidiu colocar um exemplar da camisola no seu museu