Adjunto de Jorge Jesus lança aplicação para treinadores: «Toda a informação num só espaço»

A ideia pensada foi há mais de um ano, ganhou forma e viu agora a luz do dia. Márcio Sampaio, preparador-físico da equipa técnica de Jorge Jesus, lançou a aplicação 'Uppercoach', uma ferramenta projetada para permitir que os treinadores façam uma gestão completa das sessões de treino.Como explica a, Márcio Sampaio começou a idealizar esta aplicação desde que deixou o Benfica, em dezembro de 2021. Muitos clubes já fazem a monitorização dos atletas, mesmo durante o sono, mas nem todos os treinadores têm essa ferramenta ao alcance. "Senti que muitos colegas tinham dificuldade em compilar toda a informação de treino e carga num só espaço. Então, surgiu a ideia tendo em conta que há muitos colegas que não possuem capacidade financeira para adquirir software que normalmente os clubes de elite possuem a preços mais elevados", adianta.Sampaio explica como funciona: "O treinador define uma lista de atletas, que recebem um e-mail para instalar a aplicação. Depois, são notificados para preencher os questionários. Um a seguir ao treino, de perceção subjetiva do esforço, e outro na manhã seguinte, de wellness (bem-estar), com feedback da recuperação, da qualidade de sono, de stress, informações da urina e eventual perceção de dor, indicando mesmo a zona em causa, através um avatar."As funcionalidades são diversas. "A ferramenta permite fazer comparações, individualizadas ou não. É um software de gestão. Permite comparar dados, ter gráficos, gerir treinos e fazer a ligação ao departamento médico", detalha o preparador-físico, exemplificando: "Muitas vezes o treinador planifica o treino a contar com 15 jogadores e, quando chega lá, só tem 12. Com esta ferramenta consegue gerir a planificação de outra forma."Este foi o primeiro projeto do género do treinador almeirinense, de 44 anos. Para já, foi lançada a "versão básica", estando previstas mais duas, em que será possível ter a integração de dados de GPS e frequência cardíaca.