Adversário do Benfica em crise: Club Brugge estreia treinador mas continua sem vencer

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, continua sem vencer e este domingo foi derrotado na visita ao Genk (3-1), apesar da estreia do treinador inglês Scott Parker.

A equipa belga, que não vence para o campeonato desde 29 de outubro e foi eliminada em casa na Taça da Bélgica pelo Sint-Truiden (4-1), despediu no final de dezembro o treinador Carl Hoefkens e contratou o ex-futebolista inglês Scott Parker.

O técnico, de 42 anos, que tinha sido em agosto despedido do Bournemouth, equipa que fez regressar à Premier League, depois de uma goleada histórica em casa do Liverpool (9-0), teve hoje uma estreia difícil à frente do Club Brugge.

Os tricampeões belgas até estiveram a vencer por 1-0, com um golo do médio Hans Vanaken, aos 21 minutos, mas o Genk, que é o líder da Liga, repôs a igualdade aos 25 minutos, por Carlos Cuesta, ainda antes do treinador Wouter Vrancken ser expulso, aos 36.

Na segunda metade, o Genk adiantou-se com um golo do avançado nigeriano Paul Onuachu, aos 67 minutos, pouco antes de o Club Brugge ficar reduzido a 10, face ao segundo amarelo ao central Sylla (75), facilitando ainda o 3-1 para o Genk, por Heynen, aos 81.

A derrota deixa o Club Brugge sem vencer há quatro jogos, tendo em conta que desde outubro conseguiu uma 'tímida' vitória na Taça, ainda antes da eliminação na ronda seguinte, diante do modesto Patro Eisden (terceira divisão), no início de novembro.

No campeonato, a equipa é quarta classificada, ainda na zona de apuramento de campeão, a 15 pontos do líder Genk.

Na Liga dos Campeões, o Club Brugge começa por receber o Benfica em 15 de fevereiro, estando o jogo da segunda mão agendado para 07 de março, no Estádio da Luz.

Na fase de grupos da 'Champions', os belgas foram segundos classificados no grupo do FC Porto, que golearam no Estádio do Dragão, mas também acabaram goleados no último jogo em casa, ambos por 4-0.