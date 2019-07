Adversário do FC Porto na Liga dos Campeões vence e é líder provisório na Rússia

O Krasnodar, adversário do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, venceu este sábado no campeonato russo e assumiu a liderança provisória, à terceira jornada.A equipa de Krasnodar, que venceu em casa o promovido Sochi por 3-0, com golos de Ivan Ignatiev, aos 14 e 42 minutos, e Suleymanov, aos 80, já com o adversário reduzido a 10 jogadores, devido a expulsão, tem os mesmos seis pontos de Zenit e Ural.O Zenit poderá assumir o comando isolado já no domingo, dia em que disputa o seu jogo da terceira ronda, com uma visita ao Oremburgo.Na Liga dos Campeões, o Krasnodar recebe o FC Porto a 7 de agosto e visita o Estádio do Dragão, na segunda mão da ronda que antecede o playoff, a 13 de agosto.