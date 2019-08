Adversário do V. Guimarães na Liga Europa tem novo treinador

Bogdan Vintila, de 47 anos, assumiu esta sexta-feira o cargo do treinador dos romenos do Steaua Bucareste, adversários do V. Guimarães no playoff na Liga Europa, anunciou o emblema da capital no seu site oficial.Após o nulo entre romenos e portugueses na primeira mão da eliminatória, disputada na quinta-feira, em Giurgiu, o novo treinador já orientou o Steaua Bucareste no treino desta sexta-feira, tendo mantido na sua equipa Vergil Andronache, técnico que liderou interinamente a equipa nos últimos seis jogos, após a saída de Bogdan Andone, no início de agosto.Guarda-redes internacional pela seleção romena em cinco ocasiões, no ano de 2002, Bogdan Vintila já representou, como treinador principal, três clubes do seu país: o Concordia Chiajna, na época 2010/11, o Viitorul Constanta, em 2013/14 e em 2014/15, e o Voluntari, em 2015/16.O técnico vai cumprir o primeiro jogo no domingo, frente ao Gaz Metan, para a I Liga romena - o Steaua Bucareste ocupa o 11.º lugar entre 14 equipas, com quatro pontos, após seis jornadas -, e orientar depois a equipa no jogo que vai decidir o acesso à fase de grupos da Liga Europa, marcado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.O Steaua Bucareste é, desde 2017, formalmente designado por FCSB, após ter sido impedido de utilizar o nome Steaua Bucareste, clube com uma Taça dos Campeões Europeus no currículo (1986), na sequência de um conflito jurídico entre o exército romeno, detentor do nome Steaua, e o dono do agora FCSB, Gigi Becali.