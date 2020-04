Advíncula lembra o dia em que Modric recusou trocar camisola consigo

Antigo jogador do V. Setúbal, o peruano Luis Advíncula revelou esta segunda-feira, numa conversa com o seu colega de seleção Yoshimar Yotún, não ter por hábito pedir a jogadores adversários para trocar de camisola no final das partidas por medo de... ser rejeitado. Aliás, um dos episódios que o marcou foi mesmo uma nega num encontro de preparação disputado pela seleção peruana.





"Pedi a camisola ao Modric, mas ele recusou. Disse que já a tinha prometido ao Raúl Ruidíaz. Tenho duas camisolas do James e uma do Mbappé. Mesmo assim, não gosto de trocar camisolas, porque se me dão uma nega a 'azia' seria muito grande", disse, entre risos, o atual jogador do Rayo Vallecano.