Advogado do Fenerbahçe revela segredos de Jesus: «Ele corre pelo menos 7 quilómetros por dia»

O ingresso de Jorge Jesus no Fenerbahçe não foi fácil e foi sendo alimentado pelo presidente dos turcos, Ali Koç, durante várias semanas. O advogado do emblema de Istambul, Emre Can, desempenhou um papel de relevo nas conversações e revelou agora alguns momentos-chave."O Jorge Jesus tinha acabado de sair do Benfica naquela altura e nem queria falar de futebol. Foi ao Carnaval no Brasil e estava a pensar ficar longe do futebol por uns tempos. Contudo, ele assistia aos nossos jogos. Primeiro, detectou os nossos erros e avaliou as nossas deficiências. Assim, passou a ter uma ideia clara sobre a equipa. Depois, teve uma conversa em vídeochamada com [o presidente] Ali Koç e conheceram-se", explicou Can em declarações ao portal 'Legend Futbol'.Um dos momentos das negociações poderá ter sido decisivo e ter ocorrido... no restaurante Solar dos Presuntos. Jesus e Koç encontraram-se em Lisboa , em abril último, num episódio registado para a posteridade em foto que não era desejada."Jesus apaixonou-se pelo Ali Koç no primeiro encontro. Encontrámo-nos num restaurante de peixe em abril. Mudámos para uma sala à parte para fazer uma reunião. Durante esta reunião, em Portugal, o Luís Figo, um lendário jogador, assim como o Presidente de Portugal, estavam no mesmo local. Quando o Presidente soube que estávamos lá quis conhecer-nos e todos nos quiseram conhecer também, incluindo os empregados de mesa. De repente, começaram a tirar fotos e uma acabou por ser revelada para a imprensa mas ainda bem que aconteceu", frisou.O advogado da equipa turca garantiu que o treinador português, de 68 anos, ficou "apaixonado pelos adeptos Fenerbahçe assim que tomou contacto" e que ficou "envergonhado com a eliminação europeia e não apareceu durante um par de dias". "A vida dele é o futebol e o Fenerbahçe. Ele acorda todos os dias às 6 horas da manhã e começa a trabalhar no centro de treinos às 7h40. Corre pelo menos sete quilómetros todos os dias e por vezes faz essa corrida com os jogadores. Ele nunca é injusto em relação ao grupo e não tolera jogadores que não lutem pelo clube. Jorge Jesus não gosta que a sua equipa passe a bola para trás porque acho que estraga a beleza do jogo", explicou Emre Can.