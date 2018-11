AEK empata sem golos em casa do Panathinaikos

O AEK Atenas, adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, empatou este sábado sem golos no estádio do Panathinaikos, e está em terceiro lugar na Liga grega, com 17 pontos.O nulo final espelha o equilíbrio que marcou a partida, quer em termos de posse de bola quer em termos das escassas oportunidades que as duas equipas criaram ao longo dos 90 minutos.Pelo AEK, alinhou o médio português André Simões, que viu o cartão amarelo aos 57 minutos.Com este empate, o AEK é terceiro da Liga grega, com 17 pontos, menos quatro do que o Atromitos, que é segundo, e menos seis em relação ao líder, o PAOK Salonica.Atrás do AEK, em quarto lugar, segue o Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, com 16 pontos, mas com menos um jogo.O AEK integra o grupo E da Liga dos Campeões Europeus, liderado pelos holandeses do Ajax, com sete pontos, seguidos dos alemães do Bayern Munique, com os mesmos pontos, e do Benfica, que soma três pontos. A formação grega ocupa a última posição, com zero.