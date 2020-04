AEK paga multa e lugar anual a adepto que infringiu confinamento

O AEK Atenas anunciou esta sexta-feira que vai pagar a multa e oferecer um lugar anual para 2020/21 a um adepto do clube grego, admoestado por violar as leis de confinamento devido à pandemia de covid-19.

O adepto foi 'apanhado' pelas autoridades a caminhar perto da sua residência em Nea Philadelphia, nos arredores de Atenas, sem a autorização de saída de casa, prevista pelas leis de contenção da pandemia.

O presidente do AEK, Dimitris Melissanidis, pediu ao emblema da capital, no qual jogam os portugueses Paulinho, Hélder Lopes, André Simões e Nelson Oliveira, que pague os 150 euros de multa e emita um lugar anual para 2020/21, ainda que tenham advertido o adepto para que cumpra as regras.

"Estamos a ficar em casa, a manter-nos de boa saúde. O novo estádio estará lá e à nossa espera quando recuperarmos desta situação", explicou o clube de Atenas, capital de um país com 2.011 casos confirmados e 90 mortes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quinta-feira (+10,9%).