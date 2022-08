AEL Limassol oficializa Miguel Oliveira

O AEL Limassol oficializou o acordo para a contratação do guarda-redes Miguel Oliveira, que defendeu as cores do Moreirense nas últimas duas épocas.Tal como adiantamos, o vimaranense tinha em mãos a possibilidade de ainda renovar o contrato com os 'cónegos', mas acabou por aceitar a proposta do AEL Limassol, que lhe ofereceu um contrato válido por duas épocas.Na primeira experiência fora de Portugal, Miguel Oliveira, de 28 anos, vai ser orientado por Silas e terá Kevin Mirallas, com quem partilhou o balneário no Moreirense, como colega de equipa, além do português Hugo Basto.Formado nas camadas jovens do Vitória, Miguel Oliveira, com quem manteve contrato até 2020, Miguel Oliveira passou ainda por Leixões e Moreirense.