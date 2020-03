Afinal ainda há futebol a decorrer: os campeonatos que pode ver este fim de semana

O surto do coronavírus provocou a interrupção de todos os principais campeonatos da Europa, mas a verdade é que, até ver, ainda há vários países que têm jogos agendados para este fim de semana. E se a sua paixão pelo desporto rei é tão grande quanto a nossa, saiba que não terá de passar os próximos dias sem ver a bola rolar. É certo que há alguns destinos 'exóticos', mas a verdade é que tudo serve para manter bem viva a chama futebolística, mas também para passar o tempo em segurança em casa, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.





Se é de ficar acordado até tarde, saiba que nohá duas partidas do primeiro escalão a decorrer, com os duelos Monarcas Morelia-Querétaro e Club Tijuana-Pachuca a disputar por volta das 3 da manhã.Depois, já de 'manhãzinha' começa a ação na, com dois encontros do principal escalão: Sydney FC-Perth Glory e Melbourne City-WS Wanderers, às 6 e às 8h30. Do outro lado do globo joga-se também noutros destinos algo exóticos, como Cambodja, Índia, Indonésia, Malásia ou Singapura.Entrando na Europa pelo Leste há jogos no(com jogos do Estrela Vermelha e Partizan) ou, mas também em campeonatos de maior nomeada comoouNa, com limitações no número de adeptos nas bancadas, poderá seguir os jogos FK Orenburg-Spartak Moscovo (11 horas), Zenit-FK Ural (13h30) e Arsenal Tula-Rubin Kazan (16 horas), todos eles com acompanhamento no nosso site.Já naa bola vai rolar no Denizlispor-Genclerbirligi (11 horas), no Alanyaspor-Gaziantepspor (14 horas) e também no Konyaspor-Fenerbahçe (17 horas).Quanto à, ao meio dia há um dérbi entre Lviv e Karpaty, para depois às 15 horas o duelo entre Aleksandriya e Kolos Kovalivka.Fechado o calendário do continente europeu, é hora de viajar até à América do Sul, onde até indicação em contrário teremos um jogo do(Independiente-Vélez Sársfield às 18h30) e também dos. Neste âmbito, especial destaque para o Flamengo de Jorge Jesus (defronta a Portuguesa às 21 horas) e o Santos de Jesualdo Ferreira (tem um dérbi paulista com o São Paulo às 22 horas). Dois jogos que também poderá seguir no nosso site e que, até ver, serão jogados à porta fechada.A fechar o dia, já noite dentro, há ainda futebol na América do Norte, com jogos noNovo dia e uma vez mais com jogos nomadrugada dentro, com o Chivas Guadalajara a jogar ante o Monterrey pelas 3 da manhã.A ação segue depois para o Oriente, com jogos nae nos outros países da zona. Aqui ainda com muitas interrogações, especialmente porque no espaço de 24 horas muito poderá mudar, deixamos a indicação para as partidas Wellington Phoenix-Melbourne Victory (5h20) ou Adelaide United-Newcastle Jets (7h20).Deixamos a zona mais a oriente do globo e voltamos à Europa, uma vez mais com partidas naa destacar. Na Rússia destacamos o Sochi-Krasnodar às 11 horas, o CSKA Moscovo-Ufa às 13h30 e o FK Rostov-Lokomotiv Moscovo a fechar o dia, às 16 horas.Nadisputam-se três jogos, com especial destaque para o dérbi entre Galatasaray-Besiktas, a disputar às 16 horas, já depois de terem jogado Kayserispor-Malatyaspor (10h30) e Trabzonspor-Istanbul Basaksehir (13 horas).Quanto à, é dia de Luís Castro comandar o seu Shakhtar Donetsk diante do Zorya, numa partida do playoff do campeonato local que terá também um jogo entre Olimpik Donetsk e Vorskla.O dia avança e o futebol não pára, chegando agora à, com o Al Nassr de Rui Vitória a visitar pelas 17h45 o Al Ahli Jeddah.Uma hora e pouco depois chega uma barrigada de, com várias partidas dos estaduais. Aqui destacamos Corinthians-Ituano e Botafogo-Bangu, às 19 horas, antes do jogo grande do dia, entre Vasco da Gama e Fluminense. Mais acima no mapa há também jogos noe, a fechar a noite, no...Bem sabemos que não é bem a mesma coisa que ver partidas da Premier League, da Serie A ou da Liga NOS, mas pelo menos poderemos ocupar o nosso tempo no conforto dos nossos lares e, ao mesmo tempo, a fazer algo que gostamos. Aceita o desafio?