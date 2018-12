Afinal Ronaldo não vai assistir ao River-Boca: «Não está preparado para voltar ao Bernabéu»

Impressionante a despedida dos adeptos do Boca Juniors na partida para Madrid Impressionante a despedida dos adeptos do Boca Juniors na partida para Madrid

O mesmo jornal espanhol que terça-feira adiantou que Cristiano Ronaldo iria estar domingo lado a lado com Messi a assistir ao River Plate-Boca Juniors , adianta esta quarta-feira que afinal o craque português não marcará presença no Santiago Bernabéu."Ainda não está preparado para voltar ao Bernabéu", disse fonte próxima de Cristiano Ronaldo ao 'As', lembrando que que a relação do jogador português com o Real Madrid "ficou fragilizada com a saída para a Juventus"."Por outro lado, Cristiano ficaria encantado por assistir ao jogo, de aceitar ao convite da Federação e de desfrutar do jogo com Messi desde a tribuna mas infelizmente desta vez não poderá ser"", referiu a mesma fonte citada pelo diário espanhol.Já a federação espanhola declarou terça-feira ao 'As que "a presença de Cristiano junto de Messi seria uma grande mensagem para o futebol".Os compromissos nos clubes não seriam problema para Ronaldo e Messi: a Juventus joga na sexta-feira, recebendo o Inter no arranque da 15ª jornada, e, escreve o ‘AS’, o internacional português aproveitará para passar o fim de semana em Madrid. Já o Barcelona visita o Espanyol no sábado, no dérbi da Catalunha, pelo que Messi apenas viajará no domingo de manhã para a capital espanhola.O presidente da FIFA elogiou a decisão de se passar a final para Madrid e afirmou que o futebol argentino precisa "de se acalmar". "isto é só um jogo. Muito importante, sim, porque o clube que ganhar vai gozar com o outro durante os próximos cem anos e o que perder vai ter de aguentar. Mas isto não é uma guerra! E 4, 40, 400 ou 4.000 idiotas a lançar pedras não podem parar tudo", declarou Infantino à ‘Marca’.Os jogadores do Boca Juniores já estão a caminho de Madrid e manifestação de apoio dos adeptos à partida foi impressionante.Terça-feira, uma ameaça de bomb a obrigou a que La Bombonera, estádio do Boca Juniors, tivesse que ser evacuado. O incidente ocorreu no dia em que os adeptos do Boca tinham planeado uma concentração junto ao estádio para apoiar a equipa da viagem para Espanha. Os jogadores, refira-se, não estavam no local no momento em que foi dado o alerta, uma vez que tinham treinado pela manhã.