Agente de De Bruyne detido após denúncia do pai do jogador

O agente Patrick De Koster, encarregue de gerir a carreira de vários jogadores belgas, nomeadamente de Kevin de Bruyne, foi esta quinta-feira detido em Bruxelas, na sequência de uma investigação que alegadamente terá sido iniciada após uma queixa feita pelo pai do próprio jogador.





De acordo com o 'Het Nieuwsblad', a investigação a este caso decorre há um ano e diz respeito a factos ocorridos entre 2013 e 2014, uma altura na qual o médio ofensivo estava vinculado ao Wolfsurgo. Em causa está o contrato do jogador, com pagamentos a serem feitos através de contas no Liechtenstein e com o encaixe de verbas não declaradas.