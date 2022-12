Agüero apostou em novembro que Messi seria o melhor jogador do Mundial'2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Agüero revelou esta segunda-feira ter ganho mais de 7.700 euros com uma aposta desportiva feita em 17 de novembro. No boletim, que o antigo avançado argentino fez questão de partilhar nas redes sociais, é possível ver que apostou 1.001 dólares americanos (cerca de 940 euros) como Lionel Messi seria eleito o Melhor Jogador do Mundial'2022.





A verdade é que o camisola '10' recebeu mesmo a Bola de Ouro do torneio, o que fez com que Sergio Agüero ganhasse um total de 7.700 euros (6.800 euros se subtrairmos o valor que inicialmente apostou). Nada mal!