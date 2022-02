Ahmed rescinde com o Sp. Covilhã e ruma ao futebol azeri

O médio Ahmed Isaiah, de 26 anos, rescindiu o contrato que o vinculava ao Sp. Covilhã, da Liga Sabseg, e rumou ao campeonato do Azerbaijão, informou esta quinta-feira o FC Zire.

Segundo o emblema do primeiro escalão do futebol azeri, Ahmed Isaiah rubricou um contrato de duas épocas e meia.

O nigeriano chegou no início da temporada aos serranos, com quem assinou um contrato de dois anos, depois de se ter desvinculado do Gil Vicente, emblema ao qual esteve ligado durante três temporadas, embora na última época tenha estado cedido durante metade da temporada ao Varzim.

Ahmed Isaiah alinhou ao serviço dos leões da serra em 21 partidas, 18 delas para o campeonato, e marcou um golo.

O médio ofensivo vestiu também as cores do Vilaverdense, da AD Oliveirense e do Ribeirão no futebol português.

Ahmed é o oitavo jogador a deixar o plantel do Sporting da Covilhã esta temporada, depois das saídas do defesa Joel Vital, que terminou a carreira e é agora diretor, dos médios Frank Angong e Thiago Moraes e dos avançados Ricardo Vaz, Diego Medeiros, Devid Silva e Jô.