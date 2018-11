AIK sagra-se campeão sueco pela primeira vez em nove anos

O AIK sagrou-se este domingo campeão sueco pela primeira vez em nove anos, ao vencer na derradeira jornada o Kalmar, por 1-0, o que lhe permitiu terminar com dois pontos de vantagem sobre o Norrkoping.À entrada para a derradeira ronda da prova, AIK e Norrkoping, separados por dois pontos, eram as únicas equipas que podiam chegar ao título sueco e nada alterou com o triunfo alcançado por ambas.Robin Jansson, na conversão de um livre direto, deu ao AIK o triunfo por 1-0 frente ao Kalmar, tendo o Norrkoping alcançado resultado idêntico com o BK Hacken (1-0), mas de nada serviu para as suas intenções de poder ainda chegar ao título.O médio da seleção sueca Sebastian Larsson é o jogador mais conhecido da equipa do AIK, tendo chegado em junho proveniente dos ingleses do Hull e começado a jogar pela equipa após o Mundial2018, na Rússia.O Dalkurd, equipa fundada por imigrantes curdos em 2004 e estreante esta época na I Liga, depois de subir as oito divisões do sistema sueco de futebol, foi despromovida na última jornada, apesar da vitória por 1-0 frente ao Sundsvall.