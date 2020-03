Aimar declara Jorge Jesus e Gallardo como fundamentais para se ter tornado treinador

Pablo Aimar coincidiu com Jorge Jesus entre 2009 e 2013, quando ambos estavam ao serviço do Benfica. Foi a partir daí que o antigo internacional argentino passou a ganhar gosto pela possibilidade de vir a ser treinador, tendo já orientado as seleções jovens da alviceleste.





"Com Jorge Jesus no Benfica e com Marcelo Gallardo no River Plate, nos meus últimos seis meses como jogador, comecei a gostar de pensar em treinar uma equipa, ainda que não me tenha dedicado à função de seguida. Quando surgiu a possibilidade de trabalhar com a formação aceitei porque é onde me sinto mais cómodo, vendo os miúdos a crescer", afirmou 'El Mago' em declarações à Radio Del Plata.Recorde-se que Jorge Jesus havia vincado há apenas dois dias a admiração que tinha pelo seu antigo criativo na Luz. "Aimar foi melhor jogador que treinei", deixou claro em entrevista conferida a Zico, antigo craque do Flamengo.