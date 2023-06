Di Maria ovacionado na despedida de Riquelme

Tal como tinha acontecido 24 horas antes, na despedida de Maxi Rodriguez, Angel Di Maria foi este domingo uma vez mais ovacionado. No caso, antes do jogo de despedida de Juan Román Riquelme, que lotou a Bombonera e foi jogado num ambiente impressionante.

Antes da partida, foram chamados ao campo todos os convidados, antes dos adeptos saudarem a figura principal da noite, o antigo médio Riquelme, o grande ídolo e atual vicepresidente do clube. Nesse momento, com as luzes apagadas, ouviu-se também um grande "Fideo, Fideo!" para o extremo da seleção argentina, que se sagrou campeão mundial no Qatar e que, como se sabe, está a caminho do Benfica.





À margem da emotiva homenagem, na Bombonera disputou-se ainda um jogo de estrelas, com a presença de vários nomes de referência da seleção argentina, como Leo Messi, Di Maria ou Leandro Paredes, mas também os ex-benfiquistas Pablo Aimar e Javier Saviola e ainda o ex-portista Lucho González, que marcou o primeiro golo do jogo aos 18 minutos. Ainda assim, seria a equipa contrária, a do Boca, a vencer, com golos de Antonio Barijho (28' e 33') e Pablo Ledesma (45') ainda na primeira metade.



No segundo, chegou o momento mais esperado, com o golo de Juan Román Riquelme, antes da Bombonera se unir para celebrar um golo do... adversário. Tudo culpa de Lionel Messi, que depois acabaria por ser ovacionado na hora da substituição. No marcador entraram ainda mais dois golos, um para cada lado, para fechar o 'score' em 5-3.



Di María, esperado para a segunda passagem no Benfica, apenas atuou a primeira metade e isso bastou para, depois do jogo, mostrar o seu orgulho pela forma como foi tratado. "É algo muito lindo. Para mim é inesquecível. No estádio do Newell's e na Bombonera. Tudo devido ao que conseguimos pela seleção. Só dormi duas horas entre ontem e hoje, mas estou feliz por estar na despedida deles".