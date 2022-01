Ajax cancela estágio no Algarve devido a vários casos de Covid-19

O Ajax decidiu cancelar o seu estágio no Algarve e voltar já esta quarta-feira para a Holanda, depois de terem sido detetados vários casos de Covid-19 no plantel e equipa técnica que se encontrava no sul do nosso país. De acordo com o comunicado da formação holandesa, todos os elementos da comitiva (mais de 60) testaram negativo antes da viagem para o nosso país, algo que, refira-se, acaba por ser um requisito para dar entrada em Portugal."Para prevenir um eventual surto e tendo em vista o arranque da segunda volta, o Ajax não quer correr riscos. Por isso, de forma preventiva, a equipa decidiu voltar já hoje para Amesterdão", podia ler-se na nota da formação holandesa, que será adversária do Benfica nos 'oitavos' da Liga dos Campeões.