Ajax com vitória fácil diante do Feyenoord cinco dias depois de bater Benfica

O Ajax, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, recebeu e venceu este domingo o rival Feyenoord, por 3-0, num jogo em que os visitantes ficaram reduzidos a dez jogadores logo no início.Na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão, cinco dias depois de ter vencido o Benfica na Champions, por 1-0, o Ajax teve a tarefa facilitada, com a expulsão do lateral Jeremiah St.Juste aos cinco minutos.Para agravar o cenário, o guarda-redes Justin Bijlow marcou na própria baliza aos 22 minutos, ao deixar escapar a bola entre as mãos sobre a linha de golo, e ainda antes do intervalo Ziyech fez o 2-0, aos 41 minutos.Na segunda parte, coube a Dusan Tadic fixar o resultado em 3-0, num 'golpe' de cabeça aos 80.O Ajax é segundo classificado, a cinco pontos do líder, o campeão PSV, que no sábado venceu na visita ao Groningen (2-1).A equipa de Amesterdão visita o Benfica, no Estádio da Luz, em 07 de novembro, na quarta jornada da 'Champions'.Também em jogo da 10.ª jornada, o português André Vidigal, sobrinho do ex-futebolista e atual treinador do Vitória de Setúbal Lito Vidigal, esteve em destaque, ao marcar pelo Fortuna Sittard.O golo do extremo português não evitou, no entanto, a derrota em casa do Vitesse (2-1).