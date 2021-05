Ajax conquista 35.º título holandês

O Ajax venceu este domingo o Emmen por 4-0 e garantiu o título de campeão da Eredivisie, o 35.º do seu historial, que junta à Taça holandesa, que ganhou há duas semanas.

A turma de Amesterdão festejou a conquista do campeonato quando faltam ainda três jornadas para terminar a Eredivisie, somando 79 pontos, mais 14 do que o segundo classificado, o PSV, que empatou com o Heerenveen (2-2).

Na última temporada não houve campeão nos Países Baixos, já que a liga foi interrompida no início de março, quando o Ajax liderava, por causa da pandemia de covid-19.

Mas em 2018/19, foi o Ajax quem festejou o título de campeão, depois de um jejum de quatro anos.