Ajax continua imparável: adversário do Sporting marcou 19 golos nos últimos três jogos

O Ajax parece estar a viver uma fase absolutamente demolidora. Depois de ter goleado em Alvalade o Sporting, o conjunto de Amesterdão já tinha ganho por 9-0 no sábado e agora, esta terça-feira, voltou a golear, por 5-0, diante do Fortuna Sittard. Ao todo, em três jogos, jogados no espaço de seis dias, o adversário dos leões na Champions marcou 19 golos, a uma média de 6,3 por partida.





Esta tarde, a jogar fora de portas, o conjunto de Amesterdão venceu com golos de Steven Berghuis (11'), Noussair Mazraoui (27'), Dusan Tadic (38'), Mohammed Kudus (72') e Nicolas Tagliafico (77'). 'Carrasco' do Sporting, com os quatro golos de Alvalade, Haller foi titular mas ficou em branco.Com este resultado, o adversário dos leões lidera com 16 pontos, provisoriamente mais 4 do que o PSV Eidhoven, que apenas joga na quarta-feira. A nível de golos o registo é assustador: 27 marcados e 1 sofrido em seis jogos.