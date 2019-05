Ajax de Bruno Varela ganha a Taça da Holanda

A três dias de defrontar o Tottenham, na 2ª mão das ‘meias’ da Champions, o Ajax manteve a senda vitoriosa e goleou o Willem II por 4-0, conquistando a 19ª Taça da Holanda da sua história. Com o guardião Bruno Varela no banco, o clube de Amesterdão festejou a conquista do troféu graças aos golos de Blind, Huntelaar (2) e Kristensen. Líder do campeonato, a equipa de Ten Hag pode ter uma época de sonho, com a conquista do triplete.