Ajax e PSV não desarmam na liga holandesa

Depois do líder Feyenoord ter vencido na véspera, os perseguidores Ajax e PSV responderam e também levaram a melhor sobre os respetivos oponentes, tendo ambos vencido por 1-0. A turma de Amesterdão contou com a inspiração de Kudus (cedeu o lugar a Francisco Conceição nos últimos minutos) para bater o NEC Nijmegen. Já o PSV, com Fábio Silva no onze, escudou-se no golo solitário de Bakayoko para ultrapassar o RKC. O Feyenoord lidera com 55 pontos e tem três de vantagem sobre o Ajax (52). O AZ soma 50 e o PSV 49.