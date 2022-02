Ajax goleia e está nas 'meias' da Taça da Holanda

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, goleou esta quarta-feira na receção ao Vitesse, por 5-0, e apurou-se para as meias-finais da Taça da Holanda.

Os campeões holandeses resolveram praticamente a questão da eliminatória antes do intervalo, com dois golos, o primeiro pelo extremo brasileiro Antony e o segundo pelo ponta de lança costa-marfinense Sébastien Haller, aos 17 e 30 minutos, respetivamente.

O mesmo Haller desfaria qualquer dúvida que ainda pudesse subsistir acerca do desfecho da eliminatória ao bisar logo no início da segunda parte, aos 46 minutos, mas o Ajax manteve o pé no acelerador e ampliou a vantagem com mais dois golos, pelo internacional sérvio Dusan Tadic, aos 51', e por Antony, que também bisou, aos 62'.

O Ajax é adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputando-se o primeiro jogo, no estádio da Luz, no próximo dia 23 de fevereiro, a partir das 20:00, e o segundo, em Amesterdão, no dia 15 de março.

Além do Ajax, estão apurados para as meias-finais da Taça da Holanda as equipas do PSV e do AZ Alkmaar, faltando apurar o quarto semifinalista, que sairá do jogo Nijmegen-GA Eagles, duas equipas da Liga, marcado para quinta-feira.