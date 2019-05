Ajax goleia Utrecht e aproxima-se do título na Holanda

O Ajax venceu este domingo em casa o Utrecht por (4-1), na 33.ª jornada da Liga holandesa de futebol, enquanto o PSV perdeu em casa do AZ Alkmaar (1-0), deixando a equipa de Amesterdão muito perto do título.Com estes resultados, a equipa de Erik ten Hag tem agora 83 pontos, contra 80 do conjunto de Eindhoven, sendo que na última jornada o Ajax só não chegará ao título se perder e o PSV vencer e anular uma desvantagem de 14 golos (95-25 contra 115-31).A confirmar-se, este será o 26.º título da 'Eredivisie' para o conjunto de Amesterdão, que tem o guarda-redes português Bruno Varela no plantel, e o primeiro desde 2013/14, além da 'dobradinha', uma vez que já ganhou a Taça da Holanda.Depois do belga Othman Boussaid adiantar os forasteiros, no primeiro minuto, Klaas-Jan Huntelaar, aos 14', Donny van de Beek, aos 45'+1, e o sérvio Dusan Tadic, aos 75' e 80', o segundo de penálti, marcaram pelo Ajax.Os holandeses falharam na quarta-feira o apuramento para a final da Liga dos Campeões, ao perderem em casa com o Tottenham por 3-2, depois de terem vencido fora por 1-0, por culpa de um tento de Lucas Moura aos 90'+6 minutos, nas meias-finais.Na última ronda, o Ajax desloca-se ao reduto do Graafschap, enquanto o PSV, hoje derrotado, recebe o Heracles.