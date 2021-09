Ajax marca 9 (!) na liga holandesa depois da goleada em Alvalade

Após golear o Sporting em Alvalade para a Liga dos Campeões, o Ajax obteve este sábado um resultado expressivo (e pouco comum nos dias que correm) ao despachar o Cambuur por 9-0, em casa, para 5.ª jornada da liga holandesa.

Sebástian Haller, que foi o 'pesadelo' da defesa do Sporting a meio da semana, com um póquer, desta vez marcou apenas um golo. Os 'Godenzonen', que ao intervalo já venciam por 4-0, tiveram oito marcadores diferentes: o brasileiro David Neres bisou e Timber, Berghuis, Mazraoui, Tadic, Daramy e Danilo completaram a folha dos marcadores.



Com este triunfo o Ajax sobe à liderança provisória da Eredivisie, com 13 pontos, mais um do que o PSV, que no domingo recebe o Feyenoord.