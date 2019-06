Ajax oficializa contratação de Quincy Promes

O avançado holandês, de 27 anos, deixa o Sevilha e ruma a Amesterdão, tendo assinado contrato com o Ajax até 2024.De acordo com informações divulgadas pelo clube, o Ajax paga pela transferência 15,7 milhões de euros, montante que poderá atingir os 17,2 milhões de euros, consoante variáveis.Quincy Promes regressa assim ao seu clube de formação, de onde saiu em 2008 para o HFC Haarlem, no entanto, só em 2012, já no Twente, é que o avançado fez a sua estreia no futebol profissional.