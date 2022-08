Ajax proíbe adeptos de levar cartazes a pedir camisolas dos jogadores

O Ajax terá tomado uma medida radical para a nova temporada, ao decidir proibir os adeptos de levarem para o estádio cartazes nos quais pedem camisolas aos seus jogadores.De acordo com a imprensa holandesa, a decisão já terá sido comunicada à associação de adeptos do clube e explica-se pelo notório aumento do número de cartazes visto nos jogos do Ajax, que torna praticamente impossível que todos os pedidos dos fãs sejam satisfeitos. E isso, explica o clube, faz com que os jogadores acabem por ser acusados de ser "arrogantes", pois na maior parte das vezes os adeptos vão para casa de mãos a abanar.Por outro lado, o Ajax justifica esta decisão pelo facto dos cartazes serem potencialmente inflamáveis.