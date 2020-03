Ajax quer ajudar Nouri mas não lhe vai renovar o contrato

Abdelhak Nouri foi notícia nos últimos dias pelo facto de ter apresentado melhorias consideráveis no seu estado de saúde, mais de dois anos depois do ataque cardíaco que o deixou entre a vida e a morte, mas nem tudo são boas notícias, tanto para ele como para a sua família. É que, segundo detalha o jornal 'Telegraaf', o Ajax já terá comunicado a sua decisão de não avançar com a renovação do contrato que liga as duas partes, válido até final da presente época, ainda que a sua vontade seja a de continuar a apoiá-lo de outra forma.





De acordo com o relato feito, o emblema de Amesterdão sempre pagou o vencimento do jovem de 22 anos, mesmo quando estava em coma no hospital, e assim o continuará a fazer até final de junho, mas dali em diante a ideia passará por avançar para uma ajuda não-vinculativa, a qual ainda está a ser discutida com a família e o seu empresário.De notar que pelas regras do campeonato holandês o Ajax tem até ao dia de hoje para comunicar ou não a sua vontade de renovar com os jogadores que finalizam contrato na presente temporada. Caso não o fizesse, o vínculo seria renovado de forma automática.