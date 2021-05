Ajax recebe insólita mensagem de felicitações: «Podem devolver-nos a nossa bola...?»

O Ajax sagrou-se este domingo, pela 35.ª vez na sua história, campeão holandês e na hora de receber mensagens de felicitações certamente não estaria à espera daquela que o Almere City lhe dedicou. Através do Twitter, a equipa da Eerste Divisie (o segundo escalão do futebol do país) deixou os seus parabéns, mas antes fez um inusitado pedido, ao pedir de volta... a sua bola.





Em causa esteve o lance ocorrido no recente duelo entre o Almere e a equipa B do Ajax, no qual Brian Brobbey foi figura por um penálti tão mal marcado... que até fez a bola sair do estádio . Ora, a equipa da Eerste Divisie puxou pela imaginação e para lá da mensagem insólita (que pode ver traduzida abaixo) até criou um vídeo a mostrar até onde o esférico foi parar."Hey, Ajax, podem devolver-nos a nossa bola?Pode ser enviada paraAlmere City FCCompetitieweg 201318 EA AlmereMuito agradecidos!PS: Parabéns pelo 35.º campeonato nacional"