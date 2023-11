Ajax regressa às vitórias na estreia de John van't Schip

Sem vencer há dez jogos oficiais, sete deles para o campeonato holandês, o Ajax voltou finalmente às vitórias. No jogo que marcou a estreia de John van't Schip, os de Amesterdão ganharam por 2-0 diante do Volendram, em jogo de acerto da terceira jornada da Eredivisie.A jogar em casa, o Ajax mostrou ser completamente superior ao adversário e conquistou os três pontos graças aos golos de Steven Bergwijn, aos 57 minutos, e de Chuba Akpom, aos 89’.Vitória importante para a equipa de Amesterdão que abandona assim o último lugar e sobe ao 15.º lugar da competição, com 8 pontos em nove jogos disputados. Já o Volendram segue em penúltimo, com 7 pontos ao fim de dez jogos realizados.