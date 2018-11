Ajax resolve cedo e poupa-se para jogo de quarta-feira com o Benfica

O Ajax só precisou este sábado de 22 minutos para chegar ao 2-0 final sobre o Willem II, na 11.ª jornada da Liga holandesa, e gerir o jogo para se poupar para o próximo embate com o Benfica, na Liga dos Campeões.O dinamarquês Kasper Dolberg, aos 11 minutos, e o jovem Frenkie de Jong, aos 22, arrumaram praticamente a questão do vencedor da partida, o que levou a equipa de Amesterdão a gerir a posse de bola e a controlar o jogo sem se desgastar muito, tendo já em vista o jogo de quarta-feira, na Luz, para a Champions.Com este triunfo, o Ajax manteve o segundo lugar, com 28 pontos, a cinco do líder PSV Eindhoven, que bateu em casa o Vitesse por 1-0, mas com oito de avanço sobre o terceiro e quarto classificados, Feyennord e Heracles, respetivamente.O Ajax lidera o Grupo E da Liga dos Campeões com sete pontos, os mesmos do Bayern Munique, que é segundo, enquanto o Benfica é terceiro com três. O AEK Atenas ainda não pontuou.