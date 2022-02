Ajax vai pagar quase oito milhões a jovem jogador que sofreu danos cerebrais

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, irá indemnizar em mais de 7,8 milhões de euros a família de Abdelhak Nouri, jovem futebolista que sofreu danos cerebrais depois ter caído durante um jogo em 2017.

"A família Nouri e o Ajax chegaram a um acordo sobre a indemnização a ser paga pelo clube", informou o clube de Amsterdão através de um comunicado divulgado.

O acordo amigável significa que o caso não vai parar ao Comité de Arbitragem da Federação Holandesa de Futebol, como chegou a ameaçar a família de Nouri há um ano.

O Ajax vai pagar quase oito milhões de euros depois de reconhecer que os cuidados médicos prestados ao jogador em campo não foram os adequados, quando este caiu no relvado em julho de 2017, durante um jogo de preparação de pré-época, na Áustria, contra a equipa alemã do Werder Bremen.

O jovem futebolista permaneceu em coma durante quase três anos, até março de 2020, altura em que começou a comunicar com a família através de leves movimentos de sobrancelhas, segundo relatou o irmão mais velho numa reportagem televisiva sobre o seu caso.

"Agradecemos muito a forma como a família cuida de Abdelhak, dia e noite, com muito amor e atenção. Recebem-me sempre de braços abertos quando os visito", fez saber o administrador do Ajax, Edwin van der Sar, que revelou ainda que nenhum outro jogador poderá envergar a camisola com o número 34, que Nouri costumava usar, "a menos que a família queira abrir uma exceção".

O pai do futebolista, Mohammed Nouri, anunciou que vai criar uma fundação em homenagem ao filho e expressou o desejo de que a discussão sobre a responsabilidade do que sucedeu, e as suas consequências, seja coisa do passado" e que, doravante, se "possa olhar de frente para o futuro".

O Benfica defronta justamente o Ajax na próxima quarta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20:00, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.