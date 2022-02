Ajax vence Heracles e reforça liderança no campeonato holandês

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, 'passeou' este domingo no campeonato holandês, ao vencer em casa o Héracles, por 3-0, em jogo da 21.ª jornada que lhe permitiu reforçar a liderança.

A equipa de Amesterdão, que venceu com golos de Klaassen, aos 22 minutos, do goleador Haller, aos 55, e de Kenneth Taylor, aos 65, ainda viu Dusan Tadic desperdiçar uma grande penalidade muito perto do final, aos 88.

O triunfo deixou o Ajax com 51 pontos, mais cinco do que o PSV, que no sábado perdeu em casa com o AZ Alkmaar (2-1), e já na anterior tinha 'roubado' a liderança à formação de Eindhoven, a quem tinha também vencido.

Na Liga dos Campeões, competição em que venceu duas vezes o Sporting na fase de grupos (5-1 em Lisboa e 4-2 em Amesterdão), o Ajax defronta o Benfica nos oitavos de final.

O jogo da primeira mão disputa-se no Estádio da Luz, em Lisboa, em 23 de fevereiro, e a segunda mão na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão, em 15 de março.