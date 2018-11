Ajax vence por 3-0 no estádio NAC Breda e pressiona líder PSV

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, impôs-se este sábado por 3-0 no estádio do NAC Breda, mantendo-se na perseguição ao líder PSV, que recebe o Heerenveen na 13.ª jornada do campeonato holandês.O triunfo do Ajax começou a ganhar forma com um autogolo do defesa do NAC Breda Jethro Mashart, aos 40 minutos, tendo o ex-sportinguista Zakaria Labyad (que entrou no arranque do segundo tempo) e o avançado Klaas-Jan Huntelaar aumentado a vantagem, aos 55 e 90+3 minutos, respetivamente.Com este resultado, o Ajax, adversário do Benfica no grupo E da Champions, reduziu o atraso para o PSV, mas a equipa de Eindhoven pode ainda este sábado recolocar a diferença em cinco pontos, se se impuser na receção ao Heerenveen.