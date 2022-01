Ajax vence Utrecht e assume liderança provisória nos Países Baixos

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, subiu este domingo à liderança provisória da liga dos Países Baixos, ao vencer por 3-0 no estádio do Utrecht, em jogo da 19.ª jornada da prova.

O brasileiro Antony inaugurou o marcador, logo aos cinco minutos, e Brian Brobbey dilatou a vantagem da equipa de Amesterdão, aos 19' e 45'+2, com ambos os golos a beneficiarem das assistências do sérvio Dusan Tadic, fixando o resultado antes do intervalo.

O campeão dos Países Baixos, que vai defrontar o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, assumiu o comando do campeonato, com 45 pontos, mais dois do que o PSV Eindhoven, mas o rival tem menos um jogo e pode recuperar a liderança ainda hoje, caso se imponha no reduto do Groningen.